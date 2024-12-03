Утро.ru
ГлавнаяПолитикаЭкономикаЖизньПроисшествияНаукаКультураВсе статьи
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Утро.ru

71 979 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Сэм
    Да что Сафонов-то, скоро вся Пугачёвская семейка вернётся и их пустят.Россиян возмутило...
  • Людмила Иванова
    Уже и не красота. Морщин, конечно, нет. Но и личико стало маской.Бабкина поделилас...
  • Наталья Середа
    На корпоративах пьянки и бл - во.Зачем им Шаман?Продюсер объяснил...

Звезда "Гарри Поттера" Руперт Гринт попался на нарушении закона

Звезда "Гарри Поттера" Руперт Гринт попался на нарушении закона

Актер Руперт Гринт, который получил популярность по роли Рона Уизли в цикле фильмов про "Гарри Поттера", долгое время использовал подставную схему, чтобы обойти высокие налоги на доходы, которые он получал от картины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх