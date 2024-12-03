Звезда "Гарри Поттера" Руперт Гринт попался на нарушении закона

Актер Руперт Гринт, который получил популярность по роли Рона Уизли в цикле фильмов про "Гарри Поттера", долгое время использовал подставную схему, чтобы обойти высокие налоги на доходы, которые он получал от картины.
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