Православная церковь 25 апреля 2025 года отмечает праздник в честь святого Василия Алексей НикольскийКаждый год православные христиане с особым трепетом отмечают день памяти святого Василия, епископа Парийского — один из значимых церковных праздников весеннего периода.
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