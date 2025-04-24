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Православная церковь 25 апреля 2025 года отмечает праздник в честь святого Василия

Православная церковь 25 апреля 2025 года отмечает праздник в честь святого Василия

Православная церковь 25 апреля 2025 года отмечает праздник в честь святого Василия Алексей НикольскийКаждый год православные христиане с особым трепетом отмечают день памяти святого Василия, епископа Парийского — один из значимых церковных праздников весеннего периода.

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