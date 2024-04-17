Сотрудники полиции на встрече с калужскими пенсионерами рассказали, как уберечься от мошенничества

Начальник отдела Управления уголовного розыска УМВД России по Калужской области Казбек Зангионов совместно с заместителем начальника отдела безопасности Калужского отделения Банка России Владимиром Разореновым на базе отделения социального фонда России по Калужской области провели встречу с членами Регионального отделения Всероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по вопросам предупреждения мошенничества и киберпреступности.