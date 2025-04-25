В Госдуме предлагают выпустить коллекцию марок в честь юбилея Жириновского

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил обращение министру цифрового развития России Максуту Шадаеву с инициативой выпустить коллекцию почтовых марок в честь 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского.
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