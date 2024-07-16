Вэнс: Трамп в случае победы проведет переговоры с Россией по Украине

Экс-президент США и кандидат от республиканцев на предстоящих выборах главы государства Дональд Трамп в случае победы на них проведет переговоры с Россией с целью окончания украинского конфликта, заявил выбранный Трампом кандидат в вице-президенты сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс.