Вэнс: Трамп в случае победы проведет переговоры с Россией по Украине

Экс-президент США и кандидат от республиканцев на предстоящих выборах главы государства Дональд Трамп в случае победы на них проведет переговоры с Россией с целью окончания украинского конфликта, заявил выбранный Трампом кандидат в вице-президенты сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс.
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