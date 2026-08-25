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Воронежские новости

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Сотрудники «Ресайклердорстрой» и минтранса из Воронежа получили награды от Путина

Сотрудники «Ресайклердорстрой» и минтранса из Воронежа получили награды от Путина

Руководитель ООО «Ресайклердорстрой» Андрей Костомаха получил почётную грамоту президента, а его коллега Екатерина Романова и ведущий советник министерства дорожной деятельности Лариса Цуроева удостоены благодарности Владимира Путина.

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