Сотрудники «Ресайклердорстрой» и минтранса из Воронежа получили награды от Путина

Руководитель ООО «Ресайклердорстрой» Андрей Костомаха получил почётную грамоту президента, а его коллега Екатерина Романова и ведущий советник министерства дорожной деятельности Лариса Цуроева удостоены благодарности Владимира Путина.
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