Геннадий Алехин: «Уничтожение Ил-76 немного охладит пыл Запада вооружать Украину»

Гибель самолета Ил-76 Министерства обороны России с 65 украинскими военнопленными, экипажем из 6 человек и тремя сопровождающими под районным центром Короча Белгородской области может иметь ряд серьезных последствий.
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