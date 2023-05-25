Эритрея отпраздновала 30 лет независимости

Асмара, 25 мая. Эритрея торжественно отметила 30-ю годовщину обретения независимости от Эфиопии. Восточноафриканское государство стало автономной областью соседней республики и лишилось федерального статуса в 1963 году.
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