Гороскоп на сегодня: Поворот на 180 градусов или новое начало

Каким будет день подскажут звездыОВЕН (21.03 — 20.04) Сегодня стоит разгрузить свою голову от тяжёлых мыслей.
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