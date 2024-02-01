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Закон, порядок, государство

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Выводим подпалины с ткани: 3 ловких способа напрочь убрать прожженные следы от утюга

Выводим подпалины с ткани: 3 ловких способа напрочь убрать прожженные следы от утюга

Подпалины от утюга на одежде — неприятная проблема, но не безнадежная. Существуют проверенные методы, которые помогут вам избавиться от этих следов, даже если они кажутся непоправимыми.

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