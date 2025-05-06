Корабль «Румыния» кренится на правый борт: Молдавия – «всё?»

От официального Бухареста можно ожидать чего угодно, но, если не произойдет чуда, в том числе в самой зловещей форме, во втором туре президентских выборов в Румынии 18 мая уверенную победу должен одержать лидер правонационалистической партии Альянс за объединение румын (AUR – золото) Джордже Симион (41% голосов в первом туре) над мэром Бухареста Никушором Даном (21%).