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Закон и Порядок

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  • Борис 71 Борисов
    Кто сеет ветер тот пожнёт бурю!Да прибудут с вам...
  • demyr150648
    Он к восхождению готовится! НО все-таки почему не работает контроль за полицией и прокуратурой: там настолько окопали...Прощения просил н...
  • Владимир Витковский
    Нет, потому что ты соплежуй и гадишь в вонючие шаровары, прячешься в стойле.Линия обороны ВСУ...

Так ли уж жизненно необходим мост в Крым? Простая аналогия с Италией

Так ли уж жизненно необходим мост в Крым? Простая аналогия с Италией

Существует мнение, что без Крымского моста жизнь на полуострове остановится, снабжение прекратится, туристы перестанут ездить и вообще этот регион станет самым большим в мире пустырем без каких-либо перспектив.

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