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Антифашист

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Ушаков рассказал, зачем Уиткофф и Кушнер прилетали в Москву

Ушаков рассказал, зачем Уиткофф и Кушнер прилетали в Москву

Помощник и советник президента РФ Юрий Ушаков дал пояснения относительно встречи в Кремле президента Владимира Путина со спецпосланниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

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