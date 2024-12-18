На вокзале в Екатеринбурге поймали мошенника из Азербайджана, которого искал Интерпол

На железнодорожном вокзале в Екатеринбурге поймали мошенника из Азербайджана. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УВД на транспорте по УрФО, в декабре из Интерпола поступила ориентировка на разыскиваемого мужчину.
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