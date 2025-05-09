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Президент «Пизы» пошутил, что отпустит Индзаги только в «Сити»: «Туда я позволю ему уйти. Он вновь наслаждается успехом, в том числе благодаря нам»

Президент «Пизы» пошутил, что отпустит Индзаги только в «Сити»: «Туда я позволю ему уйти. Он вновь наслаждается успехом, в том числе благодаря нам»

Ранее клуб под руководством Индзаги вышел в Серию А впервые за 34 года. В последний раз «Пиза» выступала в высшем дивизионе в сезоне-1990/91.

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