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Газета.ру

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RusVesna: российские военные готовят массированный удар по Украине

RusVesna: российские военные готовят массированный удар по Украине

Вооруженные силы России готовят массированный удар по Украине. Четыре стратегических бомбардировщика Ту-160 вылетели с Дальнего Востока, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna), ссылаясь на украинские мониторинговые ресурсы.

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