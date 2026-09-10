Будущие дипломаты

Когда вы недовольны уровнем нашей дипломатической работы сейчас, просто посмотрите на будущее нашей дипломатии.
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Скорее всего "эти" в Армани и Дольче вряд ли будут работать дипломатами. Жаль только, что они сейчас заняли места в ВУЗе, где могли обучаться достойные ребята, к примеру участники СВО. Эту систему приёма в значимые государственные учебные заведения нужно жестко ломать, в противном случае действительно похлопаем страну.
Можно подумать,что раньше в МГИМО колхозники попадали.