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Будущие дипломаты

Когда вы недовольны уровнем нашей дипломатической работы сейчас, просто посмотрите на будущее нашей дипломатии.

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Новый комментарий от пользователя
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Николай Герасименко

Скорее всего "эти" в Армани и Дольче вряд ли будут работать дипломатами. Жаль только, что они сейчас заняли места в ВУЗе, где могли обучаться достойные ребята, к примеру участники СВО. Эту систему приёма в значимые государственные учебные заведения нужно жестко ломать, в противном случае действительно похлопаем страну.