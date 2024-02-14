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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Путин разрешил регионам закрывать "наливайки". Исчезнут ли псевдобары на Алтае?

Путин разрешил регионам закрывать "наливайки". Исчезнут ли псевдобары на Алтае?

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Андрей Осипов объяснил amic.ru, как будут решать проблему с "наливайками" в многоквартирных домах Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет власти регионов России правом запрещать на территории своих субъектов розничную продажу пива и других слабоалкогольных напитков в "наливайках".

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