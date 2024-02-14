Путин разрешил регионам закрывать "наливайки". Исчезнут ли псевдобары на Алтае?

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Андрей Осипов объяснил amic.ru, как будут решать проблему с "наливайками" в многоквартирных домах Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет власти регионов России правом запрещать на территории своих субъектов розничную продажу пива и других слабоалкогольных напитков в "наливайках".