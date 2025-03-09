Депутаты ВСНП и члены ВК НПКСК выступили против сепаратизма сторонников "независимости Тайваня" и внешнего вмешательства

Пекин, 8 марта /Синьхуа/ -- Депутаты Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ и члены Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ от Тайваня выразили свое признание разделов о Тайване, изложенных в докладе о работе правительства, и заявили, что категорически выступают против сепаратистских действий сторонников "независимости Тайваня" и вмешательства внешних сил.