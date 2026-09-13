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Царьград

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В Новосибирске установили 7 проекционных «зебр» на опасных переходах

В Новосибирске установили 7 проекционных «зебр» на опасных переходах

В Новосибирске продолжается внедрение световой разметки для повышения безопасности на дорогах. Городской центр организации дорожного движения вместе с подрядной организацией завершил монтаж ещё семи проекционных пешеходных переходов, информирует пресс-служба муниципалитета.

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