Законопроект о запрете работы мигрантов в такси: депутаты услышали вопль граждан

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Кто-то вообще не в адеквате и не знает сколько водители имеют . Куда им ещё добавлять , а вот законность надо проявлять работодателям , но они презрели всё и вся и плевать им на государство . Их надо обязать вернуть все машины на базы под страхом ареста и подачи дела в суд для дальнейшего разбирательства . Наконец-то поняли , что не имеют права работать по многим причинам в нашей стране . Они стране только ущерб наносят .