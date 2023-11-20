Хакнем
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Хакнем

433 подписчика

Законопроект о запрете работы мигрантов в такси: депутаты услышали вопль граждан

Законопроект о запрете работы мигрантов в такси: депутаты услышали вопль граждан

Депутаты против экспертов. Именно так можно охарактеризовать дискуссию, развернувшуюся вокруг нового законопроекта, который накладывает вето на работу мигрантов в таких социально чувствительных сферах как медицина, образование и транспортные перевозки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Кто-то вообще не в адеквате и не знает сколько водители  имеют . Куда им ещё добавлять , а вот законность надо проявлять работодателям , но они презрели всё и вся и плевать им на государство . Их надо обязать вернуть все машины на базы под страхом ареста и подачи дела в суд для дальнейшего разбирательства . Наконец-то поняли , что не имеют права работать по многим причинам в нашей стране . Они стране только ущерб наносят .
Ответить
12 час.
И
Искандер
Вообще проблема &quot;запрета на профессии&quot; вторична. Главное - решить вопрос (причём - радикально) с получением гражданства. Работа КВАЛИФИЦИРОВАННОГО специалиста на определённый срок по договору с нанимателем, согласованному миграционной службой. Без получения гражданства и права перетащить на российскую &quot;социалку&quot; полкишлака. Всё остальное - решаемые мелочи.
Ответить
4 час.
ШКИПЕР
Насколько известно , гастеров ( квалифицированных работников ) приглашают работать на стройках ,ЖКХ, но не в такси  и тем более в мед учереждения . А на деле едет весь кишлак и по барабану могу они что то стоящее делать. Мироновцы перед выборами ловят хайп.
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх