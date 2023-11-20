Депутаты против экспертов. Именно так можно охарактеризовать дискуссию, развернувшуюся вокруг нового законопроекта, который накладывает вето на работу мигрантов в таких социально чувствительных сферах как медицина, образование и транспортные перевозки.
Законопроект о запрете работы мигрантов в такси: депутаты услышали вопль граждан
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Кто-то вообще не в адеквате и не знает сколько водители имеют . Куда им ещё добавлять , а вот законность надо проявлять работодателям , но они презрели всё и вся и плевать им на государство . Их надо обязать вернуть все машины на базы под страхом ареста и подачи дела в суд для дальнейшего разбирательства . Наконец-то поняли , что не имеют права работать по многим причинам в нашей стране . Они стране только ущерб наносят .
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12 час.
И
Искандер
Вообще проблема "запрета на профессии" вторична. Главное - решить вопрос (причём - радикально) с получением гражданства. Работа КВАЛИФИЦИРОВАННОГО специалиста на определённый срок по договору с нанимателем, согласованному миграционной службой. Без получения гражданства и права перетащить на российскую "социалку" полкишлака. Всё остальное - решаемые мелочи.
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4 час.
ШКИПЕР
Насколько известно , гастеров ( квалифицированных работников ) приглашают работать на стройках ,ЖКХ, но не в такси и тем более в мед учереждения . А на деле едет весь кишлак и по барабану могу они что то стоящее делать. Мироновцы перед выборами ловят хайп.
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4 час.
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