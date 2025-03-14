Рогов назвал беспрецедентным решение ЕСПЧ по трагедии в Одессе

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о том, что украинские власти виновны в непринятии надлежащих мер по предотвращению насилия и спасению людей в Одессе при пожаре в Доме профсоюзов, является беспрецедентным.
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