Проект "Город открытий" Москвы вышел на международный уровень

Москва представила образовательно-туристический проект на международной конференции. С 15 по 16 ноября в городе Алматы российская столица презентовала проект "Город открытий" на образовательной выставке-конференции EdCrunch 2023.
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