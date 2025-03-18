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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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44 очков Десмонда Бэйн не спасли «Мемфис» от поражения в игре с «Сакраменто»

За 41 минуту в игре Бэйн набрал 44 очка (15 из 26 с игры, 7 из 7 из-за дуги, 7 из 7 с линии), 7 подборов и 4 передачи при 4 потерях за 41 минуту на паркете.

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