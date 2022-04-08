«Заткнись, сука». Стерлинг на русском ответил Яну на пресс-конференции

В Джексонвилле (США) состоялась официальная пресс-конференция участников турнира UFC 273. В со-главном поединке встретятся чемпион легчайшего дивизиона Алджамейн Стерлинг и Петр Ян.

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