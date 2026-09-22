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Герман о победе над 2Drots: «Нет ничего слаще в жизни, чем смотреть на Некита, который ревет на коленях, смотря на табло»

Президент « Амкала » Герман Эль Класико поделился эмоциями после победы над 2Drots (3:1) в 4-м туре WINLINE Кубка Медиалиги.

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