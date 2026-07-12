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Царьград

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Белокрылка в теплице: как спасти урожай без опасной химии

Белокрылка в теплице: как спасти урожай без опасной химии

Рассказываем, как уберечь урожай от белокрылки в период созревания плодов.Белокрылка селится снизу листьев, быстро размножается, высасывает соки и оставляет липкий налёт, на котором появляется чёрная плесень.

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