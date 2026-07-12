Белокрылка в теплице: как спасти урожай без опасной химии

Рассказываем, как уберечь урожай от белокрылки в период созревания плодов.Белокрылка селится снизу листьев, быстро размножается, высасывает соки и оставляет липкий налёт, на котором появляется чёрная плесень.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии