Добрый Мир
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Добрый Мир

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«Бог покарает»: сенатор ответил пригрозившей Путину Гаагой дер Ляйен

«Бог покарает»: сенатор ответил пригрозившей Путину Гаагой дер Ляйен

Бог накажет главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая ранее пригрозила президенту РФ Владимиру Путину Гаагским судом, заявил в беседе с NEWS.

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Комментарии
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Лев Добрый
Основная профессия дер Ляйен принимать роды и делать аборты, а не шлёпать своим поганым языком о чём не &quot;поподю&quot;!😎😜👈👍
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12 час.
Лев Добрый
Стоит только нашему президенту отозвать титул барона, дарованного нашим Императором клану дер Ляйен, как пигалица фон дер Ляйен станет обыкновенной дер Ляйен!🤠👍👈😛
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12 час.

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