Иномарка сбила женщину с ребёнком на пешеходном переходе в Красногвардейском районе

Пострадавших госпитализировали в удовлетворительном состоянии. Автомобиль сбил пожилую женщину с ребёнком на пересечении улицы Корнея Чуковского и Муринской дороги в Красногвардейском районе Петербурга утром 12 декабря.
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