Больше чем на половине участков пляжей Кубани произошли повторные выбросы мазута

В данный момент идут работы по очистке береговой линии Повторные выбросы мазута на пляжи Краснодарского края по состоянию на воскресенье зафиксированы на 24 участках из 41, сообщили в оперативном штабе региона.
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