Харрис: я признаю поражение на выборах, но не в борьбе за идеалы Америки

Кандидат в президенты от Демократической партии США Камала Харрис заявила о признании поражения на президентских выборах, но при этом она отказалась признавать поражение в борьбе за свободу и идеалы Америки.
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