Эстонская разведка: Ту-95 в момент удара БПЛА готовились к боевым вылетам

Российские стратегические бомбардировщики, поврежденные в результате атак беспилотников по тыловым аэродромам, готовились к ударам по военным целям на территории бывшей УССР, заявил глава Разведывательного центра сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, 6 июня еженедельную разведсводку публикует пресс-служба эстонского генштаба.
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