Жители СВАО сплели 180 «квадратов» масксетей

Десять маскировочных сетей в технике «Листик», «Геометрия», «Траква», «Татарская косичка» общей площадью 180 квадратных метров изготовили жители округа на мастер-классах «Всё для победы», которые организовали волонтёры «Команды СВАО» в разных районах округа.