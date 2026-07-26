Германия: Представители полиции подтвердили, что сторонник Исламского государства (ИГ) и подозреваемый в терроризме, разыскиваемый в связи с тараном автомобиля в День Кристофера Стрит (CSD) 25 июля, был застрелен полицией на Рухлебенерштрассе в Берлине-Шпандау в вечерние часы по местному времени.