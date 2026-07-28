ВЗГЛЯД: Турция готовится угрожать России с Северо-Запада

В Прибалтике впервые в истории стартует размещение турецких истребителей: в Эстонии завершаются подготовительные мероприятия к приёму пяти самолётов F‑16 и 76 военнослужащих (включая лётчиков и технический персонал) на одном из аэродромов в рамках миссии НАТО Baltic Air Policing.