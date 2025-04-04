NBC: Вашингтон сдерживает Трампа от контактов с Кремлем

ВАШИНГТОН, 4 апреля, ФедералПресс. Советники Дональда Трампа настоятельно рекомендуют ему не инициировать новый разговор с президентом России Владимиром Путиным до тех пор, пока Москва не согласится полностью прекратить огонь на территории Украины.
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