NBC: Вашингтон сдерживает Трампа от контактов с Кремлем

ВАШИНГТОН, 4 апреля, ФедералПресс. Советники Дональда Трампа настоятельно рекомендуют ему не инициировать новый разговор с президентом России Владимиром Путиным до тех пор, пока Москва не согласится полностью прекратить огонь на территории Украины.