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Газета.ру

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Харитон Агрба победил Заура Абдуллаева и стал временным чемпионом WBA

Харитон Агрба победил Заура Абдуллаева и стал временным чемпионом WBA

Российский боксер Харитон Агрба (18-1, КО 9) в субботу, 10 октября, в Екатеринбурге в главном поединке турнире RCC Boxing Promotions раздельным решением судей (117:111, 115:113, 111:117) победил соотечественника Заура Абдуллаева (21-3, КО 13) и завоевал временный пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом полусреднем весе.

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