Удар по Полтаве: кто ответит за гибель почти 50 военных и халатность командиров ВСУ, — эксперты

Постоянные потери ВСУ ничему не учат их командиров, пишет "Фокус". Автор задается вопросом: как можно доверить жизни тем, кому в голову не приходит мысль о базовых мерах безопасности в военное время? Удар России по открыто размещенным боевикам стал логичным последствием халатности украинской верхушки.