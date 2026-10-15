Выступление Наваи Бакирова в клубе А2 отменено после того, как 13 октября при въезде в Казахстан в его автомобиле обнаружили наркотическое вещество, а через два дня суд арестовал исполнителя на два месяца.
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