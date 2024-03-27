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ИЗВЕСТИЯ iz

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«США дестабилизируют Арктику, чтобы затруднить России развитие СМП»

«США дестабилизируют Арктику, чтобы затруднить России развитие СМП»

США стремятся милитаризировать Арктическую зону, поскольку это самый короткий путь подлета ракет, а также для того, чтобы помешать России развивать проект Северного морского пути (СМП), заявил «Известиям» министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

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