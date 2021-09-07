Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий лисицын
    Вот опять подхватили словечко фейк, а по нашему нельзя что ли назвать враньё. Так то получше будет. Да , льют нам в ...«В обществе возни...
  • Konstantin Петров
    Молодцы. Если хочешь что-то сделать, сделай это сам.Жители Коломны ус...
  • Константин Белимов
    Вот твоя ограниченность, что даже понятие придумать не можешь! Развивай воображение, оно поможет придумывать ко всему...Жизнь миллионов п...

Медики инфекционного отделения ЮВО во Владикавказе приняли на лечение более 60 пациентов с COVID-19

Медики инфекционного отделения ЮВО во Владикавказе приняли на лечение более 60 пациентов с COVID-19

В настоящее время под постоянным наблюдением медицинских специалистов находятся на стационаре 38 человек, 28 человек выписали.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх