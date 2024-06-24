Активистка из Заонежья в одиночку восстанавливает старинную деревню

В Заонежье, в деревне Лисицино стоит фамильный дом Натальи Богомоловой, которому уже больше ста лет Текст, фото: Марина Бедорфас Растопить русскую печку, заготовить иван-чай, принять гостей, провести Федосовские беседы — Наталья Богомолова все делает так, как делала ее бабушка, которая построила этот дом.