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Стив Керр: «10 из 12 лучших атакующих рейтингов в истории НБА зафиксированы в этом сезоне»

«Я не против того, что игроки манипулируют правилами, чтобы провоцировать фолы. Я рассказывал вам историю о Крисе Поле, которая произошла около двух лет назад, когда он играл за «Оклахому»? Он спровоцировал фол в середине площадки.

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