Ученый АлтГУ Николай Серегин уверен, что в регионе нужно развивать археологический туризм Научный туризм, позволяющий путешественникам знакомиться с историей и археологией под руководством ученых, может стать одним из направлений развития отрасли в Республике Алтай и Алтайском крае.