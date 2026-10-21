Ученый АлтГУ Николай Серегин уверен, что в регионе нужно развивать археологический туризм Научный туризм, позволяющий путешественникам знакомиться с историей и археологией под руководством ученых, может стать одним из направлений развития отрасли в Республике Алтай и Алтайском крае.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Врач рассказала, ...
- Заставили копать ...
- Лишь четверых из ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым