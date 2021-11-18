Китайцы однажды смогут нанести неожиданный ядерный удар по США

Такое заявление в эксклюзивном интервью CBS News сделал генерал Джон Хайтен, заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США Таким образом генерал прокомментировал испытание Китаем гиперзвукового оружия, когда ракета большой дальности облетела земной шар и сбросила гиперзвуковой планирующий аппарат, поразивший цель на территории Китая, а также строительство в КНР сотен шахтных пусковых установок для межконтинентальных баллистических ракет.