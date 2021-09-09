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Молодые лётчики и штурманы дальней авиации ВКС выполнили полеты в Калужской области

Молодые лётчики и штурманы дальней авиации ВКС выполнили полеты в Калужской области

Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 отработали взлёты и посадки, полеты по маршруту и в заданной зоне, технику пилотирования с элементами воздушной навигации, а также взаимодействие с группой руководства полетами.

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