Путин присвоил космонавтам Петелину и Федяеву звания Героев России

Космонавтам Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву присвоены звания Героев России, следует 12 апреля из указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
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