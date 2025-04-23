Новые трамваи для Екатеринбурга привезет фирма московского миллиардера

Конкурс на поставку 15 трехсекционных трамваев в Екатеринбург выиграл московский производитель «ПК Транспортные системы», которого через третьи юрлица связывают с бенефициаром «Трансмашхолдинга» Искандером Махмудовым.
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