Большой обед у Берлускони

Добрый день, агрессоры. Итак, 19 июля один из лучших друзей Путина, бывший премьер-министр Италии и лидер партии Forza Italia, сеньор Сильвио собрал на своей вилле Гранде в одном из престижных пригородов Рима соратников по борьбе за дело Путина.