Гельмут Марко: «Ред Булл» сделал шаг вперед, секундное отставание от «Мерседеса» существенно сократилось»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко проанализировал результаты пятничных практик перед Гран-при США. В первой сессии Макс Ферстаппен отстал от «Мерседесов» Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса на 0,9 секунды, а после обеда Перес установил лучшее время.