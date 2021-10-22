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Гельмут Марко: «Ред Булл» сделал шаг вперед, секундное отставание от «Мерседеса» существенно сократилось»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко проанализировал результаты пятничных практик перед Гран-при США. В первой сессии Макс Ферстаппен отстал от «Мерседесов» Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса на 0,9 секунды, а после обеда Перес установил лучшее время.

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